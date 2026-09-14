Прогноз погоды в Крыму на 14 сентября 🌧 В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +20 и дождь В Евпатории +20 и дождь В Черноморском +20 и дождь В Джанкое +23 и небольшой дождь В Ялте +23 и небольшой дождь В Алуште +23 и небольшой дождь В Керчи +24 и малооблачно В Армянске +21 и небольшой дождь В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и дождь В Феодосии +23 и небольшой дождь В Судаке +22 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.