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Царьград

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Уничтожили врага, "Бабу-Ягу" и взяли село под контроль. Новости с передовой к утру 26 декабря 2024

Уничтожили врага, "Бабу-Ягу" и взяли село под контроль. Новости с передовой к утру 26 декабря 2024

Русские солдаты освободили с боями село Новый Труд в Донецкой Народной республике.Накануне стало известно о том, что военнослужащие армии России уничтожили противника и взяли под свой контроль населённый пункт Новый Труд в Донецкой Народной республике.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЦЫ❤️👊🙏
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16 час.

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