«Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив «Химки» (5:1)

В 3-м туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» дома разгромил «Химки» (5:1), одержав победу в турнире. Красно-белые в третий раз выиграли турнир, который проводился в четвертый раз.
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