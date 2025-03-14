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Черные дыры могут превращаться в белые с помощью «другой» физики — новая гипотеза

Черные дыры могут превращаться в белые с помощью «другой» физики — новая гипотеза

Новое исследование из Университета Шеффилда (Англия), буквально переворачивает понимание черных дыр. Согласно работе, опубликованной в журнале Physical Review Letters, ученые предполагают, что при достижении критических квантовых эффектов сингулярность в центре черной дыры может трансформироваться в фазу, напоминающую «белую дыру», выбрасывающую материю, энергию и даже время обратно во Вселенную.

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