Новое исследование из Университета Шеффилда (Англия), буквально переворачивает понимание черных дыр. Согласно работе, опубликованной в журнале Physical Review Letters, ученые предполагают, что при достижении критических квантовых эффектов сингулярность в центре черной дыры может трансформироваться в фазу, напоминающую «белую дыру», выбрасывающую материю, энергию и даже время обратно во Вселенную.