В Самарской области сотрудники полиции в преддверии зимних каникул провели профилактические беседы с юными жителями региона

В Челно-Вершинском районе, в преддверии зимних каникул, сотрудники полиции провели «Урок безопасности» с ребятами в Центре дополнительного образования, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период.
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