Сергей Меняйло сохранил пост главы Северной Осетии ещё на один срок

Парламент Северной Осетии — Алании 20 сентября переизбрал Сергея Меняйло главой республики. Решение принято на заседании регионального законодательного органа: для победы кандидату требовалась поддержка большинства от установленного числа депутатов, и она была получена.
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