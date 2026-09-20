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Мировое обозрение

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Сергей Меняйло сохранил пост главы Северной Осетии ещё на один срок

Сергей Меняйло сохранил пост главы Северной Осетии ещё на один срок

Парламент Северной Осетии — Алании 20 сентября переизбрал Сергея Меняйло главой республики. Решение принято на заседании регионального законодательного органа: для победы кандидату требовалась поддержка большинства от установленного числа депутатов, и она была получена.

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