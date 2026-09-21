Команда «Водник Маверик фишинг» выловила тунца в 140 кг в Приморье

В Приморском крае прошел турнир по ловле тунца «Открытое море. Русский тунец». Команда «Водник Маверик фишинг» поймала рыбу весом 140 кг, став лидером.
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