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Царьград

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Команда «Водник Маверик фишинг» выловила тунца в 140 кг в Приморье

Команда «Водник Маверик фишинг» выловила тунца в 140 кг в Приморье

В Приморском крае прошел турнир по ловле тунца «Открытое море. Русский тунец». Команда «Водник Маверик фишинг» поймала рыбу весом 140 кг, став лидером.

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