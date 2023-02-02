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ТУМ объявит программу профессионального обучения в области сельского хозяйства

Ректор Технического университета Молдовы (ТУМ), доцент, д-р хаб. Виорел Бостан; министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля; исполнительный директор Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства (АРМСХ) Максим Попов подписали 1 февраля 2023 года трехстороннее Соглашение о сотрудничестве, на основании которого будет разработана новая программа непрерывного професси .

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