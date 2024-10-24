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Саммит осторожных ревизионистов

Саммит осторожных ревизионистов

БРИКС, говорите. Какие эпитеты просыпались по данной теме, повторять не буду, от всего этого «судьбоносного», «переломного», «определяющего» и далее по списку панегириков .

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Комментарии
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Надежда
Однозначно, &quot;валить&quot; одномоментно доллар нельзя! Вашингтон за почти 80 лет успел, как паук, заплести в свою паутину весь мир и если доллар рухнет, то в мире наступит хаос! Потому сначала необходимо внедрить альтернативную валюту, а затем уже действовать в партнерстве с другими участниками БРИКС+, приближая дефолт мирового гегемона
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5 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Хорошая статья! Про одномоментное ликвидации долларовой системы, в статье речь не идет. Да и не получится такое сразу. А вот сломать одну &quot;ножку&quot; стула, на которой сидит эта мировая жаба, надо обязательно и чем быстрее, тем лучше. Просто надо начинать эти переводы без &quot; SWIFT&quot;. Возможно не все будет гладко, как в той притче про овраги, но надо начинать взаимопереводы и это главное. Ведь у людей так устроена психология, кто то пойдет первым. а потом потихоньку начнут идти по этому пути и другие.
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4 час.
Надежда
Статья неплохая, но я обсуждала не по самой статье, а по комментарию участника сайта под ником Кошмар) А вот на то, что страны потянутся за нами чередой нам не стоит надеяться. Вы же видите, мы, практически, одни сражаемся с коллективным русофобским западом, остальные выжидают, чем дело закончится. За долгие годы штаты превратились в мирового гегемона, они полмира подмяли под себя, кого хитростью, кого шантажом, а кого и просто - закидав бомбами!(( А обмануть маленькие страны американцам вообще не стоило особого труда. Денег дали в долг под проценты и всё, ниточки от марионеток в руках кукловодов!( И уже никто против и рта открыть не может, потому как в ход пойдет шантаж возврата долга! А откуда у страны-карлика такие деньги, чтобы сразу всё вернуть. Вот и молчат в тряпочку, боясь наказания хозяином! А, как показала ситуация, боятся все, кроме России. Ну и Китая еще. Но Китай хитрит. Ему не хочется терять и огромный доход от торговли в штатах, и в то же время, китайцы понимают, что если Россия проиграет, то они следующие. Потому и молчат, не говоря ни да, ни нет...
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2 час.

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