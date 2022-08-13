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Месси вне списка номинантов на «Золотой мяч», «Барселона» зарегистрировала 4 из 5 новичков, умер 14-летний хоккеист школы СКА и другие новости утра

Месси вне списка номинантов на «Золотой мяч», «Барселона» зарегистрировала 4 из 5 новичков, умер 14-летний хоккеист школы СКА и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем выходные вместе с нашим дайджестом новостей🤗 1. Опубликован список номинантов на «Золотой мяч».

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