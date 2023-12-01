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День банковского работника 2 декабря 2023 года: богатые поздравления и пожелания

День банковского работника 2 декабря 2023 года: богатые поздравления и пожелания

День банковского работника 2 декабря 2023 года: богатые поздравления и пожелания Елена Галицкая2 декабря отмечается День банковского работника – неофициальный, но важный профессиональный праздник для тех, кто тесно связан с российской банковской системой.

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