День банковского работника 2 декабря 2023 года: богатые поздравления и пожелания Елена Галицкая2 декабря отмечается День банковского работника – неофициальный, но важный профессиональный праздник для тех, кто тесно связан с российской банковской системой.
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