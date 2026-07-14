Серия ударов нанесена по объектам газодобычи и газораспределения на Украине В ночные часы и ранним утром Вооружённые силы России атаковали многочисленные объекты на п.
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Серия ударов нанесена по объектам газодобычи и газораспределения на Украине В ночные часы и ранним утром Вооружённые силы России атаковали многочисленные объекты на п.
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