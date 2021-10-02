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Троих российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты

Троих российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты. В числе отстраненных от соревнований — трехкратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский.

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