Троих российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты. В числе отстраненных от соревнований — трехкратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский.