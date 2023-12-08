Можно ли поехать в командировку на личном авто? Отвечает юрист.

Обязательно ли оформлять обходной лист перед увольнением? Может ли россиянин устроится на ´удаленку´ в Беларуси? На эти и другие вопросы отвечает главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Татьяна Судакова.