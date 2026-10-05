Белок из газа взорвет рынок кормов

Внедрение в животноводстве и рыбоводстве кормовых добавок на основе белка из метана способно удешевить продукцию, но производители и потенциальные инвесторы пока опасаются новизныКОМПАНИЯ «БИОПРАКТИКА» «Биопрактика» планирует выпускать инноприн в разных формахчитайте на monocle.