Герои на спуске: почему обновление World of Warcraft станет завершающим

World of Warcraft: The War Within является заключительной главой первых 20 лет мира Азерота. Новинка объединит знакомых героев для противостояния злу, которое набирает силу в самых темных и глубинных уголках мира.
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