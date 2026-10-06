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Голубково взято под контроль: как освобождение ключевого населенного пункта меняет ход боевых действий в Запорожье

Сегодня на фронте произошел значимый прорыв: российские войска освободили Голубково — стратегически важный населенный пункт в Запорожской области.

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