Ректор КРИ Рудяков рассказал Путину стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

В рамках мероприятия, посвященного поддержке русского языка и языков народов России, которое провел Владимир Путин, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков поблагодарил президента за события 2014 года.
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