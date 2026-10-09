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Царьград

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NYT: Кэти Захария назначена пресс-секретарём Белого дома

NYT: Кэти Захария назначена пресс-секретарём Белого дома

Кэти Захария из Trump Media and Technology Group назначена пресс-секретарём Белого дома. Кэролайн Левитт с января по август 2025 года занимала этот пост и теперь станет комментатором Fox News, оставшись внештатным советником Трампа.

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