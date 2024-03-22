Гладков: при обстреле Белгорода погибла женщина, гулявшая с собаками

В Белгороде во время утренней атаки ВСУ погибла женщина, выгуливавшая собак. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добавив, что два человека, по его данным, получили ранения.
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