Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Северодвинске прошел фестиваль единоборств ко Дню России

В Северодвинске прошел фестиваль единоборств ко Дню России

Жители и гости города приняли участие в мастер-классах по каратэ киокушинкай, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу (муай-тай), самбо, вольной борьбе, джиу-джитсу и ММАКульминацией мероприятия стали девять боев на ринге под открытым небом, где бойцы сражались по правилам бокса, кикбоксинга и муай-тай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх