В Северодвинске прошел фестиваль единоборств ко Дню России

Жители и гости города приняли участие в мастер-классах по каратэ киокушинкай, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу (муай-тай), самбо, вольной борьбе, джиу-джитсу и ММАКульминацией мероприятия стали девять боев на ринге под открытым небом, где бойцы сражались по правилам бокса, кикбоксинга и муай-тай.