Дознаватели отдела полиции во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении организатора наркопритона

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю оперативным путем получили информацию о том, что ранее судимый 40-летний местный житель организовал наркопритон на улице Нейбута.