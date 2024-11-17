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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple выпустит AirTag 2 в следующем году — обновлённый трекер станет точнее и не то...

Apple выпустит AirTag 2 в следующем году — обновлённый трекер станет точнее и не то...

Apple выпустит AirTag 2 в следующем году — обновлённый трекер станет точнее и не толькоПо данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple планирует выпустить новый трекер AirTag 2 «в середине следующего года».

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