Apple выпустит AirTag 2 в следующем году — обновлённый трекер станет точнее и не то...

Apple выпустит AirTag 2 в следующем году — обновлённый трекер станет точнее и не толькоПо данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple планирует выпустить новый трекер AirTag 2 «в середине следующего года».
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