ИЗВЕСТИЯ iz

6 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladeer Владимиров
    Ну, и причем здесь фото леопарда ???  Эх, писаки... ((Амурский тигренок...
  • Ly
    Мустяцэ объелся на ночь и ему приснился кошмарный сон. Дайте ему лопатку, пусть посидит в песочнице. Глядишь, успокои...Глава СБ Молдавии...
  • Александр Ляшенко
    Это работа "ждунов" укрожопых тварей,и без СМЕРШа такое будет повторяться,там,где они.Дело возбудили по...

Щит и меч: почему День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

Щит и меч: почему День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

105 лет назад, 20 декабря 1917 года, Россия впервые узнала аббревиатуру ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем немедленно приступила к работе по обеспечению безопасности молодой советской республики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх