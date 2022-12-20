Щит и меч: почему День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

105 лет назад, 20 декабря 1917 года, Россия впервые узнала аббревиатуру ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем немедленно приступила к работе по обеспечению безопасности молодой советской республики.