Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

ТН

Татьяна Новикова

Татьяну Монтян и Юрия Подоляк давно уже нужно прикрыть! Эти двуличные люди, под прикрытием, что они помогают России больше всех и верой и правдой, на самом деле , творят информационный беспредел!!! Очень мутные они, надо хорошо проверить их!