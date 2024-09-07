Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

Знаю, многих уже просто достали голосящие кивины цвета хаки, рисующие стрелочки и громко требующие снять руководство Генштаба, после чего передать командование армии им, всем таким замечательным, потому что они знают наизусть обложки книг Клаузевица и Сунь Цзы.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Татьяну Монтян и Юрия Подоляк давно уже нужно прикрыть! Эти двуличные люди, под прикрытием, что они помогают России больше всех и верой и правдой, на самом деле , творят информационный беспредел!!! Очень мутные они, надо хорошо проверить их!
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13 час.
людмила бер
Вопрос?.... На что живет Монтян?.... Собирает деньги, с наших людей как волонтер и живет на них... вот так и пристроилась... Темная личность.... на вопрос где сыновья?.... которые живут в Польше.... почему-то не отвечает...
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11 час.

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