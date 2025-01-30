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Регион 29

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«Водник» обыграл нижегородский «Старт» на выезде

Очередной матч 19-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом завершился победой архангельского клубаОчередной матч 19-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом завершился победой архангельского клуба«Водник» к сегодняшний игре подошёл на втором месте турнирной таблицы, уступая кемеровскому «Кузбассу» лишь по разнице забитых мячей.

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