Дочке Дмитрия Пескова и Татьяны Навки уже 12 лет. Пока девочка идет по стопам звездной мамы.Дочке Дмитрия Пескова и Татьяны Навки уже 12 лет.
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