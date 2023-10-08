@ Лидия Станченко/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей.
Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море
Комментарии
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Василий Целовальников
Идея создания базы ВМФ, в Абхазии, даст знак, ряду недружественных стран!!!
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1 д.
лл
лина любимцева
Абхазию и Ю.Осетию нужно принять в состав России. Для их же безопасности. И для безопасности России...
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пока нет но со временем.
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14 час.
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