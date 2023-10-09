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Царьград

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Блогеры решили проехать 10 тысяч километров по России на такси

Блогеры решили проехать 10 тысяч километров по России на такси

Они отправились из Владивостока в самое длинное и дорогое путешествие на такси в мире. Конечная цель путешественников - Санкт-ПетербургВ путешествие от Владивостока до Санкт-Петербурга на такси отправилась команда блогеров.

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