Происшествия
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Происшествия

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Глава СК России затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в Ставропольском крае

Глава СК России затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в Ставропольском крае

В социальных медиа сообщается, что в Грачёвском округе, несмотря на судебное решение, уполномоченные органы не взяли на баланс изношенные коммуникации, из-за чего местные жители остаются без воды или вода не соответствует предъявляемым санитарным нормам.

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