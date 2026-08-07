Глава СК России затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в Ставропольском крае

В социальных медиа сообщается, что в Грачёвском округе, несмотря на судебное решение, уполномоченные органы не взяли на баланс изношенные коммуникации, из-за чего местные жители остаются без воды или вода не соответствует предъявляемым санитарным нормам.
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