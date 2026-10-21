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24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 333. В главном событии Александр Волкановски (28-4) будет защищать титул в полулегком весе в бою с Мовсаром Евлоевым (20-0).