Лавров: России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения

РИА Новости/Сергей Гунеев России не поступали от Соединенных Штатов предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".
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