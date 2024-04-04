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Байден, у нас проблема: латиноамериканский электорат перетекает к Трампу

Байден, у нас проблема: латиноамериканский электорат перетекает к Трампу

Дональда Трампа в этом году могут поддержать гораздо больше латиноамериканских избирателей, чем в 2020-м, и причина тому — недостаточность, с их точки зрения, действий администрации Джо Байдена для решения миграционного кризиса.

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