Байден, у нас проблема: латиноамериканский электорат перетекает к Трампу

Дональда Трампа в этом году могут поддержать гораздо больше латиноамериканских избирателей, чем в 2020-м, и причина тому — недостаточность, с их точки зрения, действий администрации Джо Байдена для решения миграционного кризиса.
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