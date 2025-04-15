Ситуация в культурной и духовной жизни Украины плачевная: хуторская идеология навязывает рабскую культуру

Во что превратили Киево-Печерскую Лавру? Куда исчезли иконы Киево-Печерской Лавры?Такие вопросы публично задал представителям киевского режима основатель Благотворительного фонда (БФ) «Киево-Печерская Лавра» Александр Клименко, подчеркнув, что сатанисты, пребывающие во власти на Украине, перешли все мыслимые красные линии.
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