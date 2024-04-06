Экс-игрок "Динамо" Терехин заявил, что при Абаскале "Спартак" - непонятно что

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин раскритиковал столичный "Спартак" за отсутствие четких игровых идей и заявил, что бело-голубые имеют шанс обыграть подопечных Гильермо Абаскаля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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