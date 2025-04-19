Хельмут Марко назвал причину аварии Юки Цуноды во второй тренировке

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что причиной аварии Юки Цуноду за десять минут до конца второй тренировки Гран При Саудовской Аравии стали его эксперименты с настройками машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии