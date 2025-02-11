Демонстратор сверхзвукового самолета Overture выполнил последний полет

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время 13-го испытательного полета / © BoomSupersonic После успешного завершения всех запланированных испытаний XB-1 Boom Supersonic приступила к созданию полноценного «наследника» Ту-144 и «Конкорда» — авиалайнера Overture.