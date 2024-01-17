Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по выявленным целям на правобережье реки, находящегося под контролем украинских формирований.
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