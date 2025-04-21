БлокнотРУ 190,6 тыс подписчиков Подписаться Куколдизма России не будет: энергообъекты Украины снова под ударами армии РФ 2 дня назад 10 тыс 2 мин Конотоп Сумской области обесточен после удара армии России.
Терпилой Россия не будет: энергообъекты Украины снова под ударами армии РФ
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так надо не только энергообъекты Украины долбить, но и пути подвоза вооружений
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3 час.
Андрей Павлов
Но не долбят. Сталин, начав рельсовую́ войну, существенно осложнил жизнь вермахту. Наши военачальники этого не знают? Сохранение логистики выгодно бизнесу, другого объяснения нет. Это обходится нам в избыточную гибель парней, русского генофонда, но... Ничего личного, только бизнес.
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3 час.
Виктор Онегин
Вы что хотите от Трампа? Дядя играет в строгого начальника, заранее зная что ни кто его слушаться не будет. Но жители США видят при этом что Трамп старается выполнять обещания. В данный момент боевые действия подходят к концу. Близится начало дележа Украины,по этому каждый мечтает урвать кусок по жирнее. Завершение военных действий зависит только от того когда и как договорятся меж собой участники этого конфликта. А Трамп вроде ни на что не претендует. Что США надо давно оплачено и задокументировано. Войнушка нужна только Зеленскому. Война прекратиться-Зеленский станет ни кто. А удары по логистики и энергетики необходимы при любом наступлении. Если мы можем но не бомбим то это партия в поддавки.
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2 час.
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