Терпилой Россия не будет: энергообъекты Украины снова под ударами армии РФ

Виктор Онегин

Вы что хотите от Трампа? Дядя играет в строгого начальника, заранее зная что ни кто его слушаться не будет. Но жители США видят при этом что Трамп старается выполнять обещания. В данный момент боевые действия подходят к концу. Близится начало дележа Украины,по этому каждый мечтает урвать кусок по жирнее. Завершение военных действий зависит только от того когда и как договорятся меж собой участники этого конфликта. А Трамп вроде ни на что не претендует. Что США надо давно оплачено и задокументировано. Войнушка нужна только Зеленскому. Война прекратиться-Зеленский станет ни кто. А удары по логистики и энергетики необходимы при любом наступлении. Если мы можем но не бомбим то это партия в поддавки.