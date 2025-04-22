В ДНР выявлено 190 незаконных переходов границы иностранцами за неделю

В ДНР за неделю зафиксировано 190 случаев незаконного пересечения границы иностранцами. В операции "Мигрант" участвовали МВД и ФСБ, выявлено более 200 административных нарушений, включая подделку документов и фиктивную регистрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии