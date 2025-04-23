Опасные приложения: как они крадут деньги у пользователей смартфонов

Некоторые приложения для смартфонов могут незаметно списывать деньги со счетов владельца, об этом сообщила РИА Новости сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий, бизнес-аналитики РЭУ им.
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