Биолог Воробьёв: использовать инсектициды нужно в плотной маске или противогазе

При использовании инсектицидов нужно строго соблюдать правила безопасности. Проводить обработку следует в защитной одежде, респираторе или толстой маске, а при наличии лучше надеть противогаз, рассказал в беседе с RT биолог Михаил Воробьёв.
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