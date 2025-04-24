Ликвидировали самострой: опасный хостел исчез из Мытищ

Судебный процесс, длившийся менее полугода, завершился решением о полном сносе незаконного объекта.Совместные усилия Главгосстройнадзора Московской области и администрации городского округа Мытищи привели к успешной ликвидации незаконного самостроя-хостела, расположенного во 2-м Комсомольском переулке в поселке Дружба.
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