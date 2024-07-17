Стрельба в политике...

История эта началась в апреле 1961 года, когда в полицию Флориды обратились охотники на аллигаторов, сообщившие, что в болоте Эверглейдса они нашли катер, набитый оружием, а на берегу трупы четырех латиноамериканцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии