Обычных жителей Карелии незаконно приравняли к майнерам криптовалют

Мирные потребители электроэнергии стали жертвами борьбы с криптовалютчиками В начале 2025 года энергетики без проверок, без разъяснительной информационной работы, на основании своих неверных данных, не отражающих степень благоустройства домов, ввели неподъемные тарифы для людей, которые, ….