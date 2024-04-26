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Туристическая аналитика Сочи: Планы на лето и текущие цифры

Туристическая аналитика Сочи: Планы на лето и текущие цифры К приёму гостей готовы 2,4 тысячи мест размещения на курорте, это санатории, отели, гостиницы и кемпинги.

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