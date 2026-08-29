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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдается однокомнатная квартира 41кв.м в Ворошиловском районе в Донецке - 20 000 руб

Сдается однокомнатная квартира 41кв.м в Ворошиловском районе в Донецке - 20 000 руб

АРЕНДА: сдается однокомнатная квартира в Ворошиловском районе, ориентир: ДОНГУ, площадь: 41кв.м. , Этаж: 2/9 Квартира уютная и просторная выполнен светлый ремонт.

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