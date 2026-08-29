Сдается однокомнатная квартира 41кв.м в Ворошиловском районе в Донецке - 20 000 руб

АРЕНДА: сдается однокомнатная квартира в Ворошиловском районе, ориентир: ДОНГУ, площадь: 41кв.м. , Этаж: 2/9 Квартира уютная и просторная выполнен светлый ремонт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮЕ Автоматика АБГ-20...
- ИВ Щенки цвергпинчер...
- MB 1-ая квартира в К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым