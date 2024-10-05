Боец ВС России Шаман рассказал о детях среди оставшихся в Угледаре жителей

Среди оставшихся в Угледаре мирных жителей есть дети, рассказал боец ВС России.По словам замкомандира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шаман, в освобожденном 3 октября Угледаре среди мирных жителей есть дети.
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