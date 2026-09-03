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ИИ‑сервис для обработки фото и создания подарков запустили в «Одноклассниках»

ИИ‑сервис для обработки фото и создания подарков запустили в «Одноклассниках»

В «Одноклассниках» заработал ИИ-сервис для создания виртуальных подарков и обработки снимков. Любой желающий теперь может «оживлять» и стилизовать загруженные кадры.

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