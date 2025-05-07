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«Московская весна Победы»: рассказы в Южном Медведкове об истории Великой Отечественной

«Московская весна Победы»: рассказы в Южном Медведкове об истории Великой Отечественной

Здесь также учат оказывать первую помощь, рисовать военные плакаты, конструировать модели самолетовВо всех районах и округах столицы по-особому подошли к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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