«Московская весна Победы»: рассказы в Южном Медведкове об истории Великой Отечественной

Здесь также учат оказывать первую помощь, рисовать военные плакаты, конструировать модели самолетовВо всех районах и округах столицы по-особому подошли к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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